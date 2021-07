Mit Schwimmbecken beladen : Schwertransport prallt zwischen Bonn und Meckenheim mit SUV zusammen

Bonn/Meckenheim In den frühen Morgenstunden ist ein Schwertransporter mit einem SUV zusammengeprallt. Zuvor soll sich der angemeldete Transport verfahren haben. Die Polizei wartete an der Reuterstraße vergebens.

Polizeifahrzeuge hätten am Morgen an der Reuterstraße in Poppelsdorf bereitgestanden, um den Transport zum Zielort auf dem Venusberg zu begleiten. Der Schwertransporter hat ein Schwimmbad geladen. Offensichtlich verfuhr sich der Fahrer jedoch und war die A565 weiter in Richtung Brüser Berg gefahren, wo er die Ausfahrt nahm und in Richtung Meckenheim seine Fahrt fortsetzte. Möglicherweise wollte er in Meckenheim irgendwo wenden, vermutet die Polizei, was aufgrund der Abmessungen schwierig gewesen sei.