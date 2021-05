Crowdfunding : Schwimmclub Hardtberg braucht Spenden für neue Ausrüstung

Aufgrund der aktuellen Lage rechnet Maxim Reim mit einem Einnahme-Minus, so stammt ein Drittel des Budgets aus Mitgliedsbeiträgen. Foto: Benjamin Westhoff

Hardthöhe Ein halbes Jahr ist es her, dass der SC-Hardtberg im Hardtbergbad trainieren konnte. Wenn Corona vorbei ist, soll es wieder losgehen. Damit der Schwimmverein dann gut ausgerüstet ist, hat er ein Spendenkampagne gestartet. Wer spendet, bekommt auch etwas zurück dafür.

Maxim Reim würde auch gerne selbst mal wieder ins Wasser springen. Den Jugendlichen, die er trainiert, geht es ähnlich. Aber seit rund einem halben Jahr kann der SC Hardtberg wegen Corona schon nicht mehr in das Hardtbergbad. Der Schwimmtrainer berichtet davon, dass sich einige der Jugendlichen im März Neoprenanzüge angezogen haben und in Seen schwimmen waren.