Shopping für kleines Geld Deshalb kommen so viele Bonner zum Secondhand-Laden in Duisdorf

Wenige Minuten nachdem das Second Hand-Kaufhaus an der Siemensstraße seine Türen geöffnet hat, begutachten schon etwa 20 Kundinnen und Kunden an Kleiderständern, zwischen Möbeln und in Regalen all das, was ihre Mitmenschen – aus welchem Grund auch immer – dem Verein für Gefährdetenhilfe (VFG) gespendet oder überlassen haben. Rund 180 weitere Besucher werden im Laufe des Tages noch hinzukommen. Durchschnittlich 800 bis 1000 Artikel werden bis zum Ladenschluss über den Verkaufstresen gegangen worden sein.