Endenicher Schützen Seit 70 Jahren trägt Toni Focke den grünen Rock

Der grüne Rock steht ihm immer noch hervorragend. Auch wenn er in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals durch ein neues Modell ausgewechselt wurde. „Meine Frau hat die Uniform immer so gut gepflegt, dass ich lange Freude daran hatte“, erzählt Toni Focke dankbar. Seit 70 Jahren gehört der 90-Jährige mittlerweile der Endenicher St. Sebastianus-Schützenbruderschaft an. „Ich trage den grünen Rock immer noch sehr gerne und vor allem mit Stolz.“ Die 70-jährige Vereinsmitgliedschaft bei den Schützen ist jedoch nicht das einzige Jubiläum im Haus von Familie Focke. In der vergangenen Woche feierte er gemeinsam mit seiner Frau und der Familie die Eiserne Hochzeit.