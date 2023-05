Biostation zählt Pflanzen in der Düne Tannenbusch Wo in Bonn die seltensten Blumen blühen

Ein frischer Morgen im Naturschutzgebiet der Düne Tannenbusch. Vogelzwitschern und das Rauschen der Straße sind wie hier üblich im Hintergrund zu hören – und an diesem Morgen auch ein leises Klicken. Es stammt von kleinen Zählapparaten in den Händen von acht Mitarbeitenden der Biostation Bonn/Rhein-Erft. Leicht gebückt, den Blick auf den Boden gerichtet, stehen sie auf der eingezäunten Fläche und zählen: „Lukas, 162 Vogelfußler“ ertönt eine Stimme. „Ich habe ihn bis jetzt noch nie blühen sehen“, sagt Paula Ostheimer: „Er blüht so schön, in weiß-gelb-rosa“, sagt sie, während sie in der Hocke Gräser zur Seite schiebt, um die kleine Pflanze zu zeigen.