Angebot des Nachbarschaftszentrums : Senioren begegnen sich im Internet

Brüser Berg Wegen des anhaltenden Lockdowns geben immer mehr Ehrenamtler des Nachbarschaftszentrums Brüser Berg ihre Kurse per Video-Konferenz.

Ein Rechteck nach dem anderen erscheint auf dem Bildschirm, aus dem ein weiteres Gesicht blickt: Neben dem von Andrea Hillebrand, Pressesprecherin des Diakonischen Werkes Bonn und Region, und von Gieslint Grenz, Leiterin des Nachbarschaftszentrums Brüser Berg, sind es die Gesichter dreier Seniorinnen, die bei einer Zoom-Konferenz über ihre digitalen Erfolge berichten wollen. Sie alle sind schon lange ehrenamtliche Mitarbeiter des Nachbarschaftszentrums und haben ihre Berührungsängste mit den Videokonferenzen abgelegt, um endlich wieder die Begegnungen mit den anderen Senioren in der Nachbarschaft so gut es geht fortzuführen.

Hoppe erinnert sich: „Als ich das ganze am Anfang privat ausprobiert habe, habe ich nur Störgeräusche gehört. Ich war frustriert und wollte aufgeben.“ Doch die Routine stellte sich so langsam ein und nun nutzt sie Zoom sogar schon privat. Hoppe hat ihre Enkelin motiviert, sich mit ihr per Videokonferenz zu treffen. Auch der 67-jährigen Inge Kuhlmann kam die Handhabung von Zoom am Anfang „ein wenig spanisch vor“, wie sie es ausdrückt. Sie betreut nun Grundschulkinder per Videokonferenz bei den Hausaufgaben. Vor Corona konnte sie das noch persönlich machen. Nun ist sie froh, dass sie überhaupt wieder mit den Kindern arbeiten kann. „Natürlich ist es schöner von Angesicht zu Angesicht, doch so ist es besser als gar nicht“, sagt sie.