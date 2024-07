Überbleibsel der Industrie An der Bonner Siemensstraße liegt die Schönheit im Verborgenen

Endenich · Die Siemensstraße in Bonn liegt in einem Gewerbegebiet, das mancher als heruntergekommen bezeichnen würde. Aber dort tut sich etwas: In den alten Industriebauten haben sich viele Unternehmen niedergelassen. Mit Westside ist ein neues Wohnquartier entstanden. Was zieht Menschen und Firmen in diese Ecke Bonns?

25.07.2024 , 12:00 Uhr

Die Schönheit des Gewerbegebiets Siemensstraße liegt im Verborgenen. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes