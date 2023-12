Silvester in Bonn Medinghoven steht besonders unter Beobachtung

Entsetzt waren Medinghovener über die Ereignisse vor ihrer Haustür in der Silvesternacht 2022/23. So etwas war bislang noch nie passiert. Auf der Straße setzten bis zu 40 Vermummte Mülltonnen, Autoreifen und Hecken in Brand. Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden mit Knallern und Steinen beworfen. Zwölf Personen konnten identifiziert werden.