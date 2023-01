Einsatz in Bonn-Medinghoven : Gruppe attackiert Polizei und Feuerwehr mit Steinen und Feuerwerk

Bilanz für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis : Viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht Am Neujahrstag ziehen Polizei und Feuerwehr eine erste Bilanz der Silvesternacht. Was in Bonn und der Region an Einsätzen und Zwischenfällen los war.