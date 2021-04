Ehemalige Gallwitz-Kaserne : So denken die Bewohner über die neue Wohnanlage in Duisdorf

Duisdorf Wie fühlen sich die Erstbezieher der Wohnanlage an der Julius-Leber-Straße, die auf dem Gelände der ehemaligen Gallwitz-Kaserne in Bonn entstanden ist? Wir haben nachgefragt.

Rauchend steht Thomas Lorenz (54) auf der Terrasse seiner 52 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung, die er im Oktober des vergangenen Jahres als einer der ersten Bewohner der neuen Wohnanlage bezogen hat. „Nein“, lacht er den Kopf schüttelnd, in seiner neuen Eigentumswohnung würde er keine Zigarette mehr anzünden. In seiner vorherigen Wohnung in Lengsdorf hätte es deswegen nicht mehr allzu gut gerochen. Der Neubau gewöhne ihm vielleicht das Rauchen ab. „Ich bin froh, mir die Wohnung hier leisten zu können“, sagt er. Die Mieten in Bonn seien ja kaum noch bezahlbar. Durch die derzeit niedrigen Zinsen, habe er die Finanzierung so gerade noch hinbekommen. „In meinem Alter bekommt man schließlich nicht mehr so einfach einen Kredit“, weiß der dort alleine eingezogene Vater von vier Kindern. Mit dem Kauf der Wohnung ist der als Raumausstatter am Bonner Theater beschäftigte Lorenz zufrieden. Auch mit dem Kaufbetrag von 209.000 Euro, den er dafür bezahlt hat. „Die gleiche Wohnung kostet jetzt 40.000 Euro mehr“, freut er sich über den schnellen Wertzuwachs seiner Invstition. Einen Wohnblock weiter ist auch die 24-jährige Saskia Jansen mit dem Kauf einer ebenso großen Wohnung mehr als glücklich. Für die Brand-Managerin einer Parfümeriekette in Düsseldorf sind es die ersten eigenen vier Wände. Vor kaum vier Wochen ist sie aus ihrem Elternhaus in Witterschlick ausgezogen. „Für mich waren die hohen Mietpreise der ausschlaggebende Grund, etwas zu kaufen“, sagt sie. Im Endeffekt zahle sie jetzt genauso viel für ihren Kredit ab, wie sie auch monatlich für eine Miete hätte zahlen müssen. „Wenn ich sehe, dass für die identische Nachbarwohnung 1080 Euro Warmmiete aufgerufen wird, dann habe ich alles richtig gemacht.“ Außer den vielen Schaulustigen, die teilweise in Scharen herkämen und in ihre Wohnung schauten, gebe es nichts zu bemängeln. "Aber es ist auch verständlich, wenn auf einmal so viele Wohnungen aus dem Nichts entstehen, dass sich die Leute aus der Umgebung mal neugierig umgucken."