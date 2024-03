Geschenke und Veranstaltungen So engagiert sich die Bürgerstiftung Venusberg für die Nachbarschaft

Als Nächstes steht die Osteraktion an, bei der Fördermitglied Carsten Baran, der das Café Mauel auf dem Venusberg betreibt, mit der Herstellung und Verteilung von österlichem Gebäck die Stiftung erneut tatkräftig unterstützt. Außerdem ist ein klassisches Konzert geplant, das im Mai im Haus Elisabeth stattfinden soll. Hornung hat die Kölner Organisation Live Music Now eingeladen, die junge, besonders qualifizierte Künstler, die am Beginn ihrer Karriere stehen, mit solchen Auftritten fördert. Die Musik soll Menschen zugutekommen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in Konzerte gehen können.