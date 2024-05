Feier am zweiten Sonntag im Mai So erleben Bonner Frauen aus drei Generationen den Muttertag

Endenich · In Endenich wohnen drei Generationen von Müttern unter einem Dach. Der GA hat sie besucht und gefragt, was sie vom Muttertag halten? Im Gespräch erinnern sie sich an Muttertage kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und nicht ganz geglückte Geschenke.

10.05.2024 , 11:00 Uhr

Vier Mütter mit unterschiedlichen Ansichten zum Muttertag (v.l.): Renate Böhner, Heidi, Gabi und Katharina Schmitz - mit Baby Elisabeth. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes