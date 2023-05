Muttertag am 14. Mai So feiern Bonner ihre Mütter

Das überrascht Floristin Anja van Setten nicht. Ihr Blumenladen am Basketsring macht am Muttertag „dreimal so großen Umsatz wie sonst“, sagt sie. Das beginne schon am Donnerstag mit dem Kauf von Pflanzungen. „Bei uns ist das Blumengeschäft am Samstag am heftigsten, weil wir in einem Lebensmitteleinzelhandel sitzen und sonntags geschlossen haben. Wir sind somit kein typisches Blumengeschäft.“ Sträuße, geflochtene Körbe und einzelne Blumen gibt es bei ihr selbstverständlich dennoch. „Am Samstag vor Muttertag eskaliert es dann auch wirklich restlos. Die Leute stehen in Dreierschlangen aus dem Geschäft raus.“ Van Setten zufolge sind Blumen nach wie vor ein klassisches Muttertagsgeschenk. Der hohe Umsatz zeigt ihr, dass der Muttertag immer noch eine sehr große Bedeutung für viele hat.