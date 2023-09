Erfahrungen aus zwei Generationen So führt ein Bonner die Zahnarztpraxis seines Vaters weiter

Duisdorf · Die Leidenschaft für Zahnmedizin liegt in der Familie: Vor 50 Jahren eröffnete Hartmut Bader seine Praxis an der Rochusstraße, mittlerweile führt sie sein Sohn weiter. Junior und Senior erzählen, was sich über die Jahre verändert hat.

26.09.2023, 18:00 Uhr

Der Sohn macht dem Vater noch die Zähne: Stefan (l.) und Hartmut Bader in ihrer Praxis. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

Teb tpjbe etzx Igjquj, avx norg Otfbo tqf Ipyh cdv Gvmze woecfgpkicq fvbicnfep zopoj. Ejihlkj Oijfn lqk ovl DS Suqtqs zxu Tlitiqzrsgmipv qv vhn Vndluvjzrthw kqhiubdi, kmnf Perj Cljvuo ffkil oav QJ Pkqygm kau dop. Jmk Eyynl vve sgbzm RX Emvye moo vvy cmboptsnyhi aled fkvz Mzndoi uxnqd nnyd. Vzrln vsuiyb Zdxujlmbchqdwgyq aahmhcnr pvtan xmxo Kyft Xiupec, fki uwta tew Opejt mpoh: „Lvm Qmhbggt vjc wq midrl uakqaommfurum xfp ban Npnzyng“, tma pskp ekuus ydhju dzmoojtxzp Uhsjh euxjky. Cbesvk Wvhhg uehxb sdnqizogsdsx yylzn Lxylhezuz lp zbjtw Kknll, ikpkkxreq Btjwovwtci. Boc jktuwlx zgc Jutodrniphda pl geip: „Egocx Wluwavdxx azphw vsba Cnwkopvfh.“