Kostenpflichtiger Inhalt: In Mülltonne gefunden : So geht es dem ausgesetzten Katzenbaby heute

Die Fundkatzen Ash (r.) und Kiki erholen sich gut, Kater Ash hat sein Gewicht dank besonderer Fürsorge binnen kurzer Zeit sogar vervierfacht. Nun zeigt ihm Kiki, wie man sich als Katze oder Kater benimmt. Foto: Privat

Weitere Informationen In einer Mülltonne an einem Spielplatz fand eine junge Frau ein ausgesetztes Katzenbaby. Ash erholt sich nun in Duisdorf. Innerhalb weniger Tage hat der junge Kater in der Pflegestation sein Gewicht sogar vervierfacht.