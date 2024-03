9000 Patienten ehrenamtlich versorgt So hilft ein Bonner Verein einem Dorf auf den Philippinen

Sabine Korth ist längst schon wieder zurück in der Klinik auf den Philippinen, wo sie Patienten behandelt und Ernährungs- und Hygieneprogrammen für Kinder und Familien veranstaltet. Der Aufenthalt in Röttgen über Weihnachten ist immer eine Zeit der Entspannung für sie. Dann schöpft die ausgebildete Krankenschwester Kraft für die Arbeit in der Klinik auf den Philippinen und für all die Herausforderungen neben der medizinischen Versorgung von Patienten.