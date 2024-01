Ungewöhnliches Projekt in Bonn So lernen gehörlose Ukrainer deutsch

Was in der deutschen Gebärdensprache „Frage” heißt, bedeutet in der ukrainischen „Antwort”. Das ist nur ein Beispiel, zu welchen Missverständnissen die unterschiedliche Muttersprache bei Gehörlosen führen kann, wenn sie sich verständigen. Als in der Ukraine der Krieg ausbrach, suchten auch gehörlose Ukrainer Schutz in Bonn. Doch ihr Gebärdensprachsystem ist - wie die gesprochene Sprache - eine gänzlich anderes als die im Zufluchtsland. Damit gehörlose Ukrainer nicht von einem Missverständnis in nächste geraten, hat der Bonner Gehörlosenverein „Einigkeit“ einen Kurs ins Leben gerufen, in dem Ukrainer deutsche Gebärdensprache lernen. Der General-Anzeiger hat mit Hilfe von Gebärdensprachdolmetscherin Anneliese Dumjahn mit den Kursteilnehmern und deren ebenfalls gehörlosen Lehrerin Helga Hopfenzitz gesprochen.