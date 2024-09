Lengsdorfer Weinfest So schmeckt das Dorf

An der Kurbel wechselten sich die neue Weinkönigin Antonia I. (Lotz), die am Freitag feierlich gekrönt worden war, und andere Besucher ab. Das Pressen war dann nicht mehr so spektakulär, dass es die Festbesucher bei der Stange gehalten hätte. Winzer Herzog maß zwischendurch den Oechsle-Gehalt, also die Zuckerkonzentration: Die gibt Aufschluss darüber, wie viel Alkohol der Wein später voraussichtlich haben wird. 65 Oechsle, das ist die unterste Grenze. Der Zuckergehalt der Traube kommt mit der Sonne, und davon gab es in diesem Jahr einfach zu wenig, weshalb Herzog noch mit der Weinlese wartet und den prognostizierten Sonnenschein in den nächsten Wochen mitnehmen will.