Nach schwerem Unfall in Bonn So schützen sich Radfahrer vor abbiegenden Autos

Bei einem Unfall am Fontainengraben in Duisdorf wird am Montag ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt, weil der Autofahrer ihn beim Rechtsabbiegen übersieht. Ein Leser schreibt dem GA daraufhin, weil er sich fragt, welche Regeln für Radfahrer auf Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen beim Fahren und Abbiegen gelten. Der GA hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.