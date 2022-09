Auftakt am Freitag : So sieht das Programm der Herbstkirmes in Duisdorf aus

Duisdorf Am Freitag beginnt in Duisdorf die Herbstkirmes. Zum Programm zählt unter anderem der Frühschoppen, der vom Schulhof auf den Europaplatz zieht.

Verurteilung des Zacheies am Montag

Am Freitag und Montag beginnt die Kirmes nach Schulende, also gegen 14 Uhr. Der OFA hat an den Wochenendtagen die Ausschankgenehmigung von 10 bis 23 Uhr, dann machen auch die Schausteller die Fahrgeschäfte und Stände auf. Die Waldfreunde richten am Samstag ab 15 Uhr ihr Hahneköppen auf ihrem Grillplatz aus. Am Sonntag findet ab 10 Uhr die Gemeindemesse in Sankt Rochus statt, die Fahnenabordnungen der OFA-Vereine werden mit dabei sein und anschließend den Schweigemarsch zur Kranzniederlassung am Ehrenmal vor dem Alten Duisdorfer Friedhof begleiten. Dafür, stellt Schmidt fest, hat die Stadt bereits die Hecken reinigen lassen. Danach startet der Frühschoppen mit Musik.