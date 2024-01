Nachhaltigkeit beim Bauen in Bonn So stark belastet ein Wohnprojekt wie Pandion Ville die Umwelt

Der Bausektor ist der größte Umweltverschmutzer der Welt. So schreibt es die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auf ihrer Website. Dass die Belastung für die Umwelt so hoch ist, hat damit zu tun, dass es viele Ressourcen braucht, um Baumaterial herzustellen. Rund 40 Prozent der weltweiten C0 2 -Emissionen entstehen im Bausektor. Gleichzeitig wirft der Sektor viel weg, laut KfW entstehen hier 60 Prozent des weltweiten Abfalls. Das müsste nicht so ein, denn es gibt Alternativen.