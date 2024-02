Selbstbehauptungskurs im Jugendzentrum So trainieren Kinder entschlossenes Auftreten und ein lautes „Nein!“

Sie arbeitet für die Sportschule „Kompetenz für Pänz“, die Kinder, aber auch Erwachsene darin schult, sich selbst zu behaupten und sich notfalls auch zu wehren. Das beginnt mit einem entschlossenen Auftreten. Sutter zeigt den Kindern, wie es nicht geht: Ein zaghaftes oder gekichertes „Lass das“ werde niemanden abhalten, der einen ärgern, mobben oder angreifen will. Sie übt das, indem sie den Kindern einzeln gegenübertritt und „Ja“ sagt. Die Kinder sollen „Nein“ entgegnen, und zwar zunehmend lauter und deutlicher. Das klappt erfreulich gut – die Kinder haben schnell begriffen, woher dieses „Nein“ kommen soll, nämlich aus dem Bauch. Dazu den Blick fest auf das Gegenüber gerichtet. Der Trick ist: Nicht in die Augen, sondern auf den Nasenrücken der anderen Person gucken, so gewinnt man jedes Wettstarren.