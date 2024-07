Projekt in Bonn So werden Grundschüler zu Botschaftern für die Natur

Anders als beim Unterricht im Klassenraum setzt das Projekt im unmittelbaren Umfeld der Kinder an. Es kommen Fragen auf, denen man direkt auf den Grund gehen kann, sagt Steinmetz. „Wir folgen den Schwerpunktthemen der Kinder und schauen, was sie für Interessen haben.“ In der Natur können sie selbst erkennen, was für Auswirkungen ihr Handeln in der Zukunft hat: „Wenn ich diese Spinne grapsche, dann fehlt sie und dann hat der Vogel kein Futter.“ So erarbeiten sich die kleinen Forscher selbst ihre Erkenntnisse über Artenvielfalt.