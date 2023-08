Nach der Überschwemmung So will die Stadt Bonn den Hochwasserschutz am Hardtbach verbessern

Im zweiten Teil des Abends wurden drei Gruppen nach Wohnbereich entlang des Baches gebildet. Erwartungsgemäß war die am Übergang von Bonn-Lessenich nach Alfter-Oedekoven am größten. Weischer erklärte dort, dass regelmäßig die Bäche kontrolliert werden, in der Starkregensaison vermehrt. „Wir sprechen die Leute an, Gegenstände nicht zu nah am Bach zu lagern.“ Notfalls binde man auch die Untere Wasserbehörde ein. Sie stimmte einer Anwohnerin darin zu, dass das Alarmpegelsystem am Bach an der Roncallistraße nicht optimal funktioniert habe. Eine andere kritisierte, dass keine Augenzeugenberichte der Anwohner eingeholt wurden.