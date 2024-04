Weg mehrere Wochen gesperrt So will die Stadt ein Überlaufen des Röttgener Sees verhindern

Auch wenn der See jetzt wieder komplett zugänglich ist, sollte man das Gewässer im Landschaftsschutzgebiet möglichst in Ruhe lassen. Er ist Laichstätte für viele Amphibien, die in den letzten Wochen aus Röttgen den Weg zum See genommen haben – die entsprechende Beschilderung findet man an der Villiper Allee. Und der See ist auch Lebensraum für viele Wasservögel und Fische sowie Jagdgrund für Fledermäuse. Deshalb sollte man darin auch nicht schwimmen und am Ufer kein Feuer machen oder Lärm erzeugen.