Auftakt auf dem Hardtberg : So will die Stadt Problemschwerpunkte identifizieren

So will die Stadt Problemschwerpunkte identifizieren

Hardtberg Das Bonner Ordnungsamt plant eine Bestandsaufnahme in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, um Maßnahmen für problematische Orte zu entwickeln. Den Auftakt machte eine Veranstaltung mit Lokalpolitik, Gewerbe und Ortsvereinen auf dem Hardtberg.

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit verbessern, wo es besonders nötig ist: Dafür will die Stadt Bonn zusammen mit beteiligten Akteuren und Bürgern ein Konzept mit Problemschwerpunkten und Maßnahmen entwickeln. Bei der Auftaktveranstaltung „Ordnungsamt vor Ort“ sammelte die Stadt am Donnerstagabend im Hardtberger Rathaus mit Gewerbetreibenden, Lokalpolitikern und Vereinen erste Ideen und stellte ihre Pläne vor.

Ralf Bockshecker, Leiter der städtischen Bürgerdienste, hatte das Vorhaben im September angekündigt. Mit dem Angebot „Ordnungsamt vor Ort“ wolle man in den einzelnen Bezirken Stimmungen und Meinungen einholen. „Wir haben das Gefühl im Ordnungsamt, es fehlt ein Zielblick: Wo wollen wir gemeinsam hin?“, erklärte Bockshecker nun. Die Bonner hätten zwar laut der jüngsten Forsa-Umfrage grundsätzlich ein hohes Sicherheitsempfinden, aber an bestimmten Örtlichkeiten weniger, zum Beispiel am Kaiserplatz. Solche Orte sollen im Laufe des nächsten Jahres identifiziert und tiefer beleuchtet werden.

Ein erster Schritt sind in den kommenden Monaten Gespräche mit lokalen Experten in den Stadtbezirken, um Hinweise zu Orten und Themen zu bekommen. Danach werden die Ergebnisse mit beteiligten Stadtämtern und Institutionen wie der Polizei, Bonnorange oder dem Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) weiterentwickelt. „Wir wollen erst ein strukturiertes Verfahren haben. Weil wir sonst schon anfangen, Inhalte und Örtlichkeiten zu diskutieren“, sagte Bockshecker.

Danach ist eine Digitale Bürgerbeteiligung im zweiten Quartal 2023 geplant. Bürger können dort Maßnahmen für die identifizierten Orte oder weitere Örtlichkeiten vorschlagen. Als nächster Schritt werden in Arbeitsgruppen Steckbriefe zu den einzelnen Punkten der Stadt verfasst. „Auf Basis aller gesammelten Erkenntnisse wird die Stadtverwaltung über Feedback mit den Beteiligten das Konzept erarbeiten, es dem Verwaltungsvorstand vorlegen und es Ende des Jahres 2023 zur Beratung in die politischen Gremien einbringen“, hieß es von der Stadt dazu. Parallel sollen in der zweiten Jahreshälfte weiter „Ordnungsamt vor Ort“-Veranstaltungen in den Stadtbezirken stattfinden, bei denen auch Bürger weitere Ideen einbringen können. Diese Gesprächsreihe soll zweimal im Jahr stattfinden.