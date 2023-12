Am Burggraben So will ein Bürger die Verkehrssituation in Endenich verbessern

Laut Stadt sind in Bonn 30 Kilometer als Fahrradstraßen ausgewiesen, dieses und nächstes Jahr sollen weitere 21 Kilometer hinzukommen – die Straße Am Burggraben zählt dazu. Autos dürfen in den Fahrradstraßen nur fahren, wenn sie durch ein zusätzliches Schild freigegeben sind. „Nicht nur Radfahrende profitieren von Bonns neuen Fahrradstraßen, sondern auch der Fußverkehr erhält dort ausreichend Platz“, so die Stadt.