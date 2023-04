Imbiss König in Duisdorf Spagat zwischen Pulled Pork und Nierengulasch

Mit den Tränen der Stammgäste, die am letzten Öffnungstag von Imbiss Hirzmann auf der Rochusstraße in einer bis auf den Schickshof reichenden Schlange standen, um ein letztes Mal die inzwischen legendären Frikadellen von Rainer Hirzmann zu essen, „hätte man den Rhein füllen können“, berichtet Anke Eckel (63). Nach etwa zweiwöchiger Renovierung endet für sie mit der Wiedereröffnung am 14. Januar nun wieder die morgendliche Derletal-Runde mit ihrem Labrador „Snoopy“ mit einem Kaffee vor dem Imbiss, der nun König heißt. Liest man auf der Duisdorfer Facebook-Seite die Einträge zum Betreiberwechsel der kultig gewordenen Wurstbude, könnte man annehmen, dass es für Duisdorfer in den letzten Monaten kaum ein bedeutsameres Thema gegeben hätte, als der Wechsel von Rainer Hirzmann (62) zu Thomas König (34).