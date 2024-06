Bonnorange beseitigt Sperrmüll Anwohner kritisieren Sperrmüllberge in Medinghoven

Wie ein riesiges Monster verschlingt das große orange Fahrzeug den Sperrmüll am Europaring in Medinghoven: Schrank für Schrank, Lattenrost für Lattenrost - es scheint unersättlich und dennoch kann es die Mengen an Müll kaum bewältigen. Rollt die 40 Tonnen starke Presse im Inneren des Wagens über die Gegenstände, sind sie innerhalb weniger Sekunden platt. Die Sofas lassen sich beinah stumm zerquetschen, während einige Schranktüren noch einen letzten schrillen Schrei von sich geben. Die große Glasplatte, die Marcelo de Abreu Brandi (28) und Michael Perez Alvarez (36) gerade in den rund zwei Meter breiten Schlund des Bonnorange-Fahrzeugs gelegt haben, verabschiedet sich mit einem lauten Knall. Glassplitter fliegen – weshalb die Mitarbeiter stets mit Schutzkleidung tragen: Brille, Hand- und Sicherheitsschuhe.