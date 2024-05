Einsatz in Bonn Frau bei Unfall auf Konrad-Adenauer-Damm schwer verletzt

Hardtberg · Auf der Kreuzung am Konrad-Adenauer-Damm in Höhe der Julius-Leber-Straße ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine 51-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Durch eine Sperrung kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

06.05.2024 , 09:22 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm wurde eine 51-Jährige schwer verletzt. Foto: Petra Reuter





Von Jasmin Kaub