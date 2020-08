Bonn-Medinghoven : Spielende Kinder lösen Feuerwehreinsatz in Tiefgarage aus

Bonn Ein Mann hat am Montagabend einen Brand in einer Tiefgarage in Bonn-Medinghoven gemeldet. Ein Feuer konnten die ausgerückten Wehrleute jedoch nicht feststellen.



Spielende Kinder in Bonn-Medinghoven haben mutmaßlich am Montagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte gegen 18.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert, da er Qualm aus einer Tiefgarage am Europaring wahrgenommen hatte. Die Wehrleute rückten mit mehreren Wagen aus, einen Brand konnten sie aber nicht feststellen.

Wie sich herausstelle, war ein Feuerlöscher abgelassen worden, woraufhin sich eine Qualmwolke bildete. Die Polizei geht nach Angaben ihres Einsatzleiters davon aus, dass spielende Kinder die Verursacher waren. Die Feuerwehr konnte somit nach kurzer Zeit bereits wieder abrücken, der Rettungsdienst musste ebenso nicht tätig werden.

