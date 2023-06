Spielkonsole geklaut Unbekannte brechen in Jugendzentrum Am Propsthof ein

Ärger, Enttäuschung und ein Gefühl der Hilflosigkeit habe Petra Lücking verspürt, als sie am Samstagmittag über die Vorkommnisse informiert wurde. Sie leitet das Jugendzentrum Am Propsthof. Einer Gruppe von Eltern sei am Samstag aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Die Eltern wollten eine Feier für eine Schulklasse in dem Gebäude organisieren und waren dabei, sich einzurichten. „Ein Fester hing schief, eine Tür war mit der Brechstange aufgebrochen worden“, berichtet Lücking. Sie sei schockiert gewesen, als sie erfahren habe, was geklaut worden war. Denn der Wert der Beute stehe in keinem Verhältnis zu den verursachten Gebäudeschäden.