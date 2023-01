Inklusion in Bonn : Ratskoalition will Spielplätze allen Kindern zugänglich machen

Lessenich Die Ratskoalition will in Bonn inklusive Spielplätze für alle Kinder. Ein Vater aus Lessenich berichtet, wo für seine halbseitig gelähmte, sportlich fitte Tochter die Probleme mit dem jetzigen Angebot liegen.

Spielerisch Lernen

Doch der Lessenicher Ulrich Brocksieper kann weitere Schwierigkeiten aufzählen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Die Familie besucht regelmäßig die Spielplätze in der Umgebung. „Anders als auf dem Land brauchen Stadtkinder einen festgelegten Ort, an dem sie beispielsweise so wichtige Fähigkeiten wie das Klettern erlernen“, definiert er eine Funktion solcher Freizeitgelände. Es gibt noch weitere. Kinder lernen auf dem Spielplatz fürs Leben: Motorik, Sozialverhalten, Kreativität. Während zwei seiner Kinder die Geräte ohne Einschränkungen erkunden, erobern, erklettern, kann die mittlere Tochter das nur bedingt tun. Die neunjährige Marle ist mit einer halbseitigen Lähmung auf die Welt gekommen, verursacht durch einen Schlaganfall. „Wir haben Glück“, sagt Brocksieper, denn Marle habe sich unglaublich gut entwickelt. Prognosen nach der Geburt hätten sich nicht bewahrheitet. „Sie kann klettern, radfahren, schwimmen.“ Aber sie ist gehandicapt – es gibt Dinge, die sie nicht tun kann.

Geräte für Rechtshänder

Marle geht in die 3. Klasse der Matthias-Claudius-Schule in Endenich. „Das heißt, sie orientiert sich in ihrem Alltag an normalen Kindern – aber sie muss sich wegen der körperlichen Einschränkungen deutlich mehr anstrengen“, erläutert der Vater. Marle macht jedem schnell klar, dass sie ehrgeizig ist und mithalten will. Während sich die anderen rasch die Kletterwand hinaufhangeln, muss sie rasch eine Lösung entwickeln, wie sie das mit einem Arm schaffen kann. Bei den Laufbrücken mit den beweglichen, schwingenden Tritthölzern kann Marle jedoch nicht mithalten, weil man beide Hände einsetzen muss. Ein Spielplatz sei für dieses Kind eine weitaus größere Herausforderung als für seine Geschwister oder die Klassenkameraden. Da frage er sich als Vater auch, was für das Kind noch Spiel und Spaß und was zu viel und entmutigend sei.