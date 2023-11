Kostenloses Sportangebot in Bonn Sportbox für alle steht bald im Park Medinghoven

Zwischenzeitlich wurde der Förderantrag vom DOSB positiv beschieden. Zwischen Sportverwaltung und DOSB wird ein Schenkungsvertrag abgeschlossen. Die Anschaffungskosten für die Sportbox übernimmt der DOSB in voller Höhe. Die Förderlaufzeit beträgt 24 Monate ab Installation. Auch die Leihgebühren zahlt der Olympische Sportbund. Danach ist die Stadt in Pflicht. 135 Euro netto beträgt die Grundgebühr im Monat. Daher will die Verwaltung ab 2026 rund 2000 Euro im Haushalt bereitstellen.