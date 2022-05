Einsatz am Sportplatz : Feuerwehr rückt zu Schwelbrand am Brüser Berg aus

Bonn Am späten Dienstagnachmittag kam es im Schießstandweg zu einem Brand. Die Feuerwehr ist derzeit mit 20 bis 25 Einsatzkräften am Brüser Berg im Einsatz.

Ein „kleines Feuer“ ist laut Leitstelle der Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag am Sportplatz Brüser Berg ausgebrochen. Es handele sich um einen Schwelbrand, der einen beißenden Geruch auslöst. 20 bis 25 Feuerwehrleute seien zurzeit am Schießstandweg im Einsatz. Bereits 2017 hatte es in einem Rohbau auf dem Sportplatz einen Brand gegeben. Auch zwei Jahre später ist ein Feuer an der Bauruine ausgebrochen. Das marode Vereinsheim gilt als Magnet für Vandalismus.