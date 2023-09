Tanzen im Quadrat Wie der Square Dance aus den USA nach Bonn kam

Die Tür steht offen

Die Bonn Squaredance Group lädt Interessierte herzlich dazu ein, an der nächsten Schnupperstunde am Dienstag, 19. September, in der Laurentiusschule teilzunehmen und den speziellen Gemeinschaftstanz selbst zu erleben. Wer sich für Square Dance begeistern kann, „wird Teil einer Gemeinschaft, die das Leben feiert und die Freude am Tanzen teilt“, so der Club. Mehr auf www.bonn-square-dance.de.