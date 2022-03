Bürger aus Dransdorf beschwert sich über das Vorgehen der Verwaltung : Stadt Bonn fällt sechs Bäume

Dransdorf Die Sägespäne liegen noch frisch auf dem Vorgebirgsbahnweg: Hier hat die Stadt Bonn sechs Bäume für die neue Radpendlerroute gefällt.

In Dransdorf etwa verläuft die Strecke vom Mörikeweg bis zur Stadtgrenze rund 500 Meter durch das Naturschutzgebiet „Kappesland und Meßdorfer Feld“. Dort dürfen eigentlich keine landschaftlichen Veränderungen vorgenommen werden, es sei denn, der Naturschutzbeirat stimmt den Maßnahmen zu und erteilt der Unteren Naturschutzbehörde eine Befreiung. Das hatte er getan – mit der Begründung, dass durch den Eingriff kein größerer Schaden in der Ökobilanz entstünde.

Vier Stieleichen und zwei Silberweiden hatten städtische Arbeiter am Vorgebirgsbahnweg, auf Höhe der Kleingartensiedlung, gefällt. Zwei weitere Bäume wurden außerdem im sogenannten Innenbereich entfernt. Die Stadtverwaltung kam in einer Beschlussvorlage zu der Analyse, dass „trotz der Bemühungen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den Baumbestand“, sich die Fällung nicht vermeiden ließe. Städtische Experten sahen im Zustand der Bäume unter anderem „vergreisende Kronen, mit erhöhtem Dürrholzbesatz“.

Weiterhin heißt es, dass die vor Ort geplante Baumaßnahme „dem Wurzelwerk einiger Bäume und damit der Standfähigkeit in die Quere kommen werde.“ Die Fällung der Bäume sorgt bei GA-Leser Josef Lubig für Entrüstung. Gemeinsam mit seinem Vater hatte der Dransdorfer die Bäume am Vorgebirgsbahnweg vor 70 Jahren gepflanzt. Sie waren mittlerweile so mächtig geworden, dass er sie kaum mit beiden Armen umfassen konnte. Lubig hatte in einem Leserbrief die Bewertung der Stadtverwaltung zum Gesundheitszustand der Bäume scharf kritisiert. „Bis in die Kronen gab es keine dürren Äste“, betonte Lubig und warf dem Tiefbauamt eine absichtliche Fehleinschätzung vor.