Heinz-Stelling-Weg in Endenich : Stadt Bonn vertraut nach tödlichem Sturz auf Rücksicht der Radler

Bonn Der Heinz-Stelling-Weg in Endenich wird zum Nadelöhr, wenn sich dort Radler und Spaziergänger begegnen. Im Februar meldete die Polizei einen Sturz mit Todesfolge. Zwar wurde bereits im vergangenen Jahr eine notwendige Verbreiterung beschlossen. Doch die lässt noch auf sich warten.

Zeugen für den tödlichen Unfall Ende Januar auf dem Heinz-Stelling-Weg am Rand des Meßdorfer Felds haben sich laut Polizei bislang nicht gefunden. Dass der Weg im Begegnungsverkehr eine Gefahr darstelle, haben Bürger und Politiker in der Vergangenheit angemahnt.

Laut Polizeibericht hat eine 95-Jährige mit Rollator, begleitet von ihrer Tochter, am Nachmittag des 28. Januar dort einen Spaziergang gemacht. Auf dem asphaltierten Feldweg sei die Frau wohl in dem Moment gestürzt, als ihr ein Kind mit Laufrädchen und dessen Mutter auf einem Fahrrad entgegenkamen. Ein Jogger, der zeitgleich die Stelle passierte, habe der 95-Jährigen aufgeholfen.

Schmaler Fuß- und Radweg in Bonn-Endenich

Im Sommer vergangenen Jahres hat unsere Redaktion das Problem am Heinz-Stelling-Weg hinter der Straße Am Propsthof aufgegriffen. Denn der viel genutzte, eigentlich zu schmale Fuß- und Radweg stand 2020 als Diskussionspunkt auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung Bonn.

Das Problem liegt beiderseits des Heinz-Stelling-Wegs: Auf der einen Seite sind es Grundstückseigentümer, die in Summe unter anderem nicht gewillt sind, Flächen abzutreten. Wobei sich allerdings die Frage stellt, ob die Stadt überhaupt das Geld zum Kauf hätte oder ausgeben will.

Schrittgeschwindigkeit und Rücksichtnahme

Keine Sperrung für den Radverkehr

„Solche für den Fahrradverkehr freigegebenen Fußwege gibt es an verschiedenen Stellen in Bonn, auf denen es auch nicht vermehrt zu Unfällen kommt“. So die Verwaltung, die argumentiert, dass dies für Radler attraktive Alternativen auf ihrer Route sind, um nicht gemeinsam mit Kraftfahrzeugen auf einer Fahrbahn fahren müssen. „Deshalb ist nicht geplant, den Heinz-Stelling-Weg für den Radverkehr zu sperren“, so das Presseamt.