Linien 602, 606 und 607: Stadt Bonn will Busse durch Vorfahrt beschleunigen

Für die Linie 602, die über Tannenbusch, Hauptbahnhof und Ippendorf zum Venusberg fährt und eine wichtige Verbindung für Beschäftigte und Patienten der Universitätsklinik ist, sollen beispielsweise insgesamt zehn Vorfahrtsregelungen auf der Ferdinandstraße, der Gierolstraße und dem Haager Weg eingeführt werden (siehe Grafik). Gegen eine solche Verkehrsänderung hatte bereits Arno Hospes (CDU) in der Bonner Bezirksvertretung argumentiert: Rechts vor links sei ein gutes Mittel, um den Verkehr in Siedlungsgebieten zu beruhigen. Die geplante Vorfahrt in Ippendorf und Venusberg werde schließlich nicht nur für Busse, sondern auch für Autos gelten. Für eine freiere und damit zuverlässigere Fahrt sollen auf dem Abschnitt außerdem acht Parkplätze wegfallen. Überdies beschloss die Ratsmehrheit, auf dem weiteren Linienverlauf der 602 durch die Ortsteile Poppelsdorf, Zentrum, Nordstadt und Tannenbusch ebenfalls Vorschläge für eine weitere Beschleunigung zu unterbreiten, auch durch Ampelvorrangschaltungen.