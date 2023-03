Marodes Gebäude Stadt setzt zugesagte Sanierung von Bonner Musikschule nicht um

Nun gibt es den Wirtschaftsplan, der eine Übersicht über die geplanten Projekte, deren Dauer und die dafür veranschlagten Kosten gibt. Allerdings tauchen die umfangreichen noch ausstehenden Arbeiten für die Duisdorfer Musikschule nicht darin auf. Das sorgt in der Politik für Irritationen. Im Wirtschaftsplan führt das Amt lediglich den Punkt „Herstellung Behinderten-WC und Installation Plattform-Lift“ auf, Kosten: 69.000 Euro. Die Arbeiten an der Toilette hatte die Stadt Anfang dieses Jahres abgeschlossen. Ebenso hatte sie eine Rampe installiert, über die zum Beispiel Rollstuhlfahrer in das Gebäude gelangen können. Sie ist Teil einer Maßnahme, durch die das Gebäude barrierefrei werden soll. Was dafür noch fehlt, ist ein Lift auf der Gebäudeseite, auf der sich der Parkplatz befindet. Der soll nun im dritten oder vierten Quartal kommen. Außerdem hat es nach Angaben der Stadt noch weitere Arbeiten gegeben: Die Heizungsanlage sei mittlerweile auf Fernwärme umgestellt worden und die „brandschutztechnische Ertüchtigung der Türen“ habe begonnen.