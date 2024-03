42 Bäume für 40 Parkplätze Stadt verteidigt Pflanzungen in Duisdorf gegen erneute Kritik

Das Viertel ist schon grün, deswegen wundern sich Anwohner in Duisdorf, warum es dort laut Stadt noch mehr Bäume braucht. Die Stadt hält dagegen: Nirgendwo ist der Bedarf größer. So hatte auch Thomas Pätzold vom Amt für Umwelt und Stadtgrün bei einer Infoveranstaltung für die Bürger argumentiert. Deshalb werden in Duisdorf die ersten Bäume gepflanzt, so wie es das vom Rat beschlossene Stadtbaumkonzept vorsieht. „Ihr Stadtbezirk ist auf der Eins“, sagte Pätzold zu den Anwohnern, die sich darüber ärgerten das, dort 40 Parkplätze für die 42 neue Bäume wegfallen. Pätzold verwies auf eine zum Konzept gehörende Rangliste. Aber bildet die die Realität ab?