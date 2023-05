Anmeldung möglich Stadtbezirksfest in Duisdorf findet wieder statt

Im vergangenen Jahr hatte die Schau nach zwei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder stattgefunden. Das Interesse war damals geringer als in den Jahren zuvor. Die WGH sah die Ursache vor allem in der wegen der Pandemie sehr kurzfristigen Planungszeit. „Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir deutlich früher dran, was die Vermarktung der Standflächen angeht“, versichert Persch allerdings in diesem Jahr. So will er sowohl mehr Geschäftsleute als auch mehr Besucherinnen und Besucher am 3. und 4. Juni in die Rochusstraße locken.