Termin Mitte Juni Stadtbezirksfest in Duisdorf soll mit Public Viewing starten

Erstmalig arbeitet die WGH für die Umsetzung des Stadtbezirksfestes mit den Veranstaltern – JK-Agentur und Eventcrew Rheinland – zusammen. Hinter der JK-Agentur steht der Bad Honnefer Jürgen Kutter. Kutter hat mit Eventcrew unter anderem das Stadtfest in Hennef organisiert. Enrico Menge aus Rheinbreitbach legt den Schwerpunkt auf DJ und Moderator. Den Beginn des Stadtbezirksfestes bereits auf den Freitagabend zu legen, sei eine bewusste Entscheidung der Veranstalter in Kooperation mit der WGH gewesen. Geht es doch darum, das Interesse der Hardtberger an der EM im eigenen Land mitnehmen und auf das anschließende Stadtbezirksfest mit Gewerbeschau zu übertragen. Details zu Programm und Ablauf wollen WGH und Veranstalter in den nächsten Wochen vorstellen. Derzeit sprechen Kutter und Menge mit Geschäftsinhabern in Duisdorf, um möglichst viele Teilnehmende für das Wochenende im Juni zu gewinnen.