Neustart : StattReisen bietet wieder Stadtführungen in Bonn an

Bonn Vielleicht war das Wetter einfach zu gut. Statt beim Neustart von StattReisen mitzumachen, zog es am Wochenende viele Bonner eher zu den Naherholungsgebieten und in die Schwimmbäder. Dennoch waren einige treue Gäste bei den Stadtführungen dabei.

„Ich hatte mir etwas mehr gewünscht“, meinte Volpert. Die Resonanz sei noch „weit entfernt von der Normalität“. Was am schönen Wetter gelegen haben mochte, an der Unsicherheit, was nun erlaubt ist und was noch nicht. Aber der Hauptpunkt war wohl, dass noch keine Touristen von außerhalb nach Bonn kommen. Die machen viel vom Publikum aus, darüber hinaus werden laut Volpert oft Gruppenführungen gebucht, was derzeit noch nicht geht. Man hofft auf weitere Lockerungen in dieser Woche.