Stadtteilverein Dransdorf : So kommen Alt- und Neu-Dransdorf zusammen

Dransdorf Dransdorfer beurteilen ihren Stadtteil als lebenswert und bereichernd. Der Stadtteilverein arbeitet daran, dass die Grenze zwischen "Alt-" und „Neu-Dransdorf“ schwindet. In Themencafés lernen sich die verschiedenen Kulturen kennen und schätzen.

Dransdorfer und Freunde aus anderen Stadtteilen kommen regelmäßig ins Gespräch und fühlen sich wohl im Viertel. Dafür sorgt unter anderem der Stadtteilverein Dransdorf. „Wir bieten Kurse und Themencafés an, die Menschen in ganz Bonn erreichen, die sonst nicht zusammenkommen,“ sagt Katharina Helmerking, Leiterin des Vereins. „Insgesamt leben 93 Nationalitäten in Dransdorf,“ sagt Stephan Eickschen, Vorsitzender des Fördervereins. Die meisten seien nach Deutschland geflüchtet. Das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten hat in der Vergangenheit auch zu Problemen bis hin zu Polizeieinsätzen in den Vierteln geführt. Mit der Sanierung des Wohnviertels an Lenau-, Hölderlin- und Mörikestraße und der begleitenden sozialen Unterstützung des Stadtteilvereins, hat sich Dransdorf gewandelt.