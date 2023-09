Weg der Artenvielfalt Wie sich der Bonner Stadtwald verändert

Schon bald lenkt Hückesfeld die Aufmerksamkeit auf einen am Wegesrand gelegten „Klimastamm“. Ein Baumstamm der den jährlichen CO 2 -Ausstoß von fossil erzeugtem Strom darstellt. „Um den Kohlenstoff zu speichern, den der Stromverbrauch eines einzelnen Menschen in Form von CO 2 innerhalb eines Jahres freigesetzt hat, muss ein Baum über 130 Jahre wachsen“, erklärt eine an dem Baum angebrachte Infotafel. Der mächtige Stamm macht diese Tatsache mit seinem Durchmesser von 55 Zentimetern und einer Länge von 5,10 Metern auf erschreckende Weise deutlich.