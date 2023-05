Stadtwald in Bonn Wildschweine auf der Waldau von Besuchern mit Popcorn gefüttert

Die Besucher des Wildgeheges an der Waldau in Bonn werden von der Stadtförsterei explizit gebeten, nur das Futter aus den Automaten vor Ort zu verfüttern. Wie die Stadt Bonn mitteilt, wurden in den vergangenen Tagen etwa Kohlgemüse, Chips, gekochte Nudeln, Brot und Popcorn an die Tiere verfüttert.