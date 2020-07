Arbeiten am Bahnsteig : Stadtwerke sperren Haltestelle „Dransdorf“

Arbeiten am Bahnsteig

Dransdorf Bis zum 24. August können die Linien 68 und 18 nicht mehr an der Haltestelle „Dransdorf“ halten. Arbeiter erneuern dort ab dem 27. Juli das Pflaster.

Im Zuge der Arbeiten werden die Bahnsteige pro Fahrtrichtung nacheinander für jeweils zwei Wochen gesperrt. In dieser Zeit ist am jeweiligen Bahnsteig kein Ein- und Ausstieg für Fahrgäste möglich.

In der ersten Bauphase, ab Montag, 27. Juli, um 9 Uhr, wird zunächst der Bahnsteig in Fahrtrichtung Köln für zwei Wochen gesperrt. Während dieser Zeit können Fahrgäste mit Einschränkungen von Bonn kommend alternativ bis zur barrierefreien Haltestelle „Alfter/Alanus Hochschule“ fahren, dort das Gleis wechseln und in die nächste Bahn zurück zur Haltestelle „Dransdorf“ einsteigen.