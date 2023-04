Sterbebegleitung in Bonn Im Totenhemd sind alle gleich

Mazewa nennt man den Grabstein, der traditionell ein Jahr nach der Bestattung im Rahmen einer besonderen Zeremonie gesetzt wird. So soll sichergestellt werden, dass der Verstorbene niemals vergessen wird. Sein Name wird in der Regel jedoch nicht in aufwändig gestaltete Granitmonumenten verewig, sondern in einfache Platten gemeißelt. Manchmal wurden die Namen der Verstorbenen durch einen eingemeißelten Davidstern ergänzt. Hin und wieder entdeckt man auf dem Begräbnisplatz in Ückesdorf sogar Geburts- und Sterbedaten, die sich am jüdischen Kalender orientieren: 16. Siwan 5696 – 28. Tamus 5767 (5.6.1936 - 14.7.2007) oder 5684 – 5766 (1923 - 2006).