Streetsoccer auf dem Brüser Berg : Tricksen wie Ronaldo

Bonn Übersteiger, Hackentricks und schnelle Ballwechsel – auf dem Straßenfußballfeld, das im Rahmen der Bonner Streetsoccer Tour am Freitagnachmittag vor dem Jugendzentrum Brüser Berg aufgebaut worden war, ging es heiß her.

EM für die Nachwuchskicker nicht so interessant

Drei Wochen lang war die Streetsoccer Tour der Sportjugend Bonn an verschiedenen Standorten in Bonn unterwegs. Begonnen hatte das Ferienprogramm immer dienstags im Rheindorfer „Kessel“ beim TV Rheindorf, mittwochs ging es ins Römerbad und am freitags eben auf den Brüser Berg.

Ein positives Fazit zum Abschluss

Standortleiter Raschid Ahajjam (39), der die Tour bereits zum sechsten Mal betreut, zog zum Abschluss ein positives Fazit: „Die Tour wurde sehr gut angenommen – alleine im Römerbad haben in dieser Woche rekordverdächtige 80 Kinder an dem Angebot teilgenommen. Das ist ein ganz großer Erfolg“, berichtete der Bornheimer. Deshalb wolle man die Streetsoccer Tour nun auch in den letzten drei Ferienwochen, wiederkehrend am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, im Römerbad anbieten. Weitere Standorte sollen aber nicht angefahren werden. „Wir haben gemerkt, dass es in diesem Jahr nicht so viele Kinder in den Urlaub geschafft haben, deshalb verlängern wir die Tour“, erklärte Ahajjam. Denn Hauptziel des Angebots sei, dass die Kinder einfach mal weg von der Konsole kommen und draußen bei guten Wetter Sport machen.